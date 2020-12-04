В Забайкалье началась вакцинация военных от коронавируса

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Врачи в поликлинике военного госпиталя Восточного военного округа (ВВО) в Чите провели первую вакцинацию военнослужащих, дислоцированных в Забайкальском крае, сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.

"На базе поликлиники военного госпиталя ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, состоялась первая вакцинация военнослужащих препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник-V"). Ранее вакцина была доставлена в регион из федерального центра самолетом военно-транспортной авиации в условиях, необходимых для сохранения свойств препарата", - говорится в сообщении.

Первый компонент вакцины сперва получил командный состав общевойскового объединения и военные врачи. Через три недели военнослужащие будут привиты вторым компонентом. За состоянием привитых будут следить специалисты медицинской службы ВВО.

Ранее первую партию вакцины для военнослужащих доставили в Хабаровск.