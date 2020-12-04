Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Похороны президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирины Антоновой, которая умерла 30 ноября на 99-м году жизни, прошли на Новодевичьем кладбище в пятницу. Антонову, которая была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", похоронили с воинскими почестями, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла с участием военного оркестра и почетного караула. Проститься с Антоновой пришли друзья и коллеги, в том числе сотрудники Пушкинского музея и его директор Марина Лошак.

У колумбария установлены венки от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, Союза музеев России, "С благодарностью и любовью от большой семьи Пушкинского музея" и множество других.

Ранее в пресс-службе музея рассказали, что Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими - матерью и мужем. Источник из окружения Антоновой сказал ТАСС, что она будет кремирована.

О смерти Антоновой стало известно 1 декабря. Марина Лошак сообщила ТАСС, что Ирины Александровны не стало вечером 30 ноября. Причиной смерти в музее назвали коронавирус на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы. Прощание состоялось в музее 3 декабря, из-за пандемии оно прошло в закрытом режиме.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1930-1933 годах она с семьей проживала в Берлине (Германия), куда ее отца направили на работу в советское торгпредство. В 1940 году поступила на искусствоведческое отделение филологического факультета Института философии, литературы и истории (ИФЛИ). В 1941 году после слияния ИФЛИ с Московским государственным университетом им. Ломоносова стала студенткой искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ. Окончила его с отличием в 1945 году.

С апреля 1945 года Антонова - научный сотрудник отдела Запада Пушкинского музея. В феврале 1961 года она стала директором музея. В 1974 году под ее руководством была проведена реорганизация экспозиции музея. В том же году в ГМИИ впервые в СССР была выставлена знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза". В дальнейшем при участии Антоновой в Пушкинском музее состоялся ряд важных выставок. В апреле 2013 года Ирина Александровна была назначена главным куратором государственных музеев России. В июле того же года освобождена от должности директора Пушкинского музея, одновременно заняв специально учрежденный для нее пост президента ГМИИ.

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