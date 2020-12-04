В Кремле приветствуют снятие ограничений для русского языка на постсоветском пространстве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москва приветствует отмену ограничений для граждан стран бывшего СССР, желающих говорить на русском языке. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение в Молдавии проекта закона о повышении статуса русского языка в республике.

"Так или иначе на русском языке говорят и будут говорить на пространстве бывшего Советского Союза, использование русского языка является естественной потребностью для населения стран бывшего Советского Союза", - сказал представитель Кремля. "Поэтому мы, конечно, только приветствуем, когда снимаются какие-то препоны для того, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они хотят", - подчеркнул Песков.

Парламент Молдавии 3 декабря одобрил в первом чтении проекты законов по таким вопросам, как повышение статуса русского языка в республике, отмена запрета на вещание телеканалов РФ, укрепление статуса Гагаузской автономии и другим.

Одобренный 3 декабря в первом чтении законопроект возвращает русскому языку статус языка межнационального общения. Кроме того, государственных чиновников обязали по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе документально. Это особо применимо в судах, когда русскоязычные жители страны были вынуждены за свой счет нанимать переводчиков. Также депутаты в первом чтении одобрили решение, которое обязывает производителей лекарств печатать инструкции к ним на государственном и русском языках.

Другим важным решением стала отмена в первом чтении запрета в отношении телеканалов РФ. В конце 2017 года парламент Молдавии принял так называемый закон о борьбе с иностранной пропагандой. Под запрет попали новостные и аналитические программы с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия. Наблюдатели обращали внимание, что решение целенаправленно било по популярным в Молдавии телеканалам РФ. Инициативу контролирующей законодательный орган и правительство проевропейской Демократической партии Молдавии (ДПМ) тогда подверг критике не только президент Молдавии Игорь Додон, но даже представители ЕС и США, которые назвали ее чрезмерно жесткой.