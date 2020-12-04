Украина заявила, что не будет закупать "Спутник V" до завершения всех этапов исследований

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Минздрав Украины обосновал отказ закупать российскую вакцину "Спутник V" тем, что она еще не прошла все стадии клинических исследований. Соответствующую позицию озвучил в пятницу на заседании Верховной рады глава ведомства Максим Степанов.

"На территории Украины для наших пациентов мы можем использовать только те вакцины, которые являются безопасными. Безопасными являются вакцины, которые прошли все стадии клинических исследований, в том числе третью стадию, которая предполагает вакцинацию десятков тысяч людей", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Киев отказывается закупать вакцину "Спутник V", которая дешевле и менее требовательна к условиям транспортировки, чем препараты из других стран.

Степанов заявил, что на Украине было решено закупать те вакцины, которые ранее были "предквалифицированы (предварительно квалифицированы - прим. ТАСС) Всемирной организацией здравоохранения". "Что касается российской вакцины, то в мире не существует данных о прохождении третьей стадии клинических исследований. Насколько мне известно из разных источников, сейчас только проходит третья стадия клинических исследований", - сказал Степанов.

Замглавы Минздрава Украины Светлана Шаталова сообщала в конце ноября, что ведомство готовит совместный проект со Всемирным банком стоимостью $100 млн для закупки вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц. До этого в ведомстве отмечали, что Киев присоединился к глобальной инициативе COVAX, по которой рассчитывает получить до 8 млн доз вакцины равными траншами сразу после ее регистрации. По словам главы кабмина Дениса Шмыгаля, Украина ожидает поставки первых партий вакцины ориентировочно в начале второго квартала 2021 года. Премьер также отмечал, что "пока твердых договоренностей нет", однако правительство ведет переговоры по закупке американских вакцин.

Вакцина "Спутник V"

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан в НИЦ им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах.