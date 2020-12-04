Четверть опрошенных пользователей Рунета стали реже общаться с соседями из-за пандемии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более четверти пользователей Рунета стали реже общаться со своими соседями во время пандемии, но почти для двух третей жителей частота общения почти никак не изменилась. Об этом говорится в исследовании "Одноклассников" совместно с сервисом "Добро Mail.Ru" и ResearchMe.

Согласно опросу, проведенному во второй половине ноября среди почти 2 тыс. пользователей Рунета, большинство (61%) респондентов не изменили частоту общения с соседями во время пандемии, 26% людей стали реже общаться с соседями, 4% - чаще. Еще 8% опрошенных затруднились с ответом.

В целом более половины респондентов (53%) знают только некоторых своих соседей, больше трети (37%) - почти всех, а каждый десятый - никого. Чем взрослее опрошенные, тем чаще они говорили, что знают почти всех, например среди людей старше 55 лет процент таких ответов доходит до 44%, среди людей 35-54 лет - до 41%, а среди людей младше 34 лет такие ответы не превышают 33%.

Общение с соседями у половины респондентов (50%) строится из коротких приветствий во время случайной встречи. Еще 21% опрошенных говорит, что они могут немного пообщаться на бытовые темы у дома или на улице, а 14% - что могут обсудить и какие-то личные вопросы.

Большинство (67%) опрошенных общаются с соседями только лично, 10% - в группах социальных сетей, 8% - в мессенджере, и 22% - нигде и никак не общаются с соседями.

Также по результатам исследования выяснилось, что каждый пятый пользователь Рунета хотел бы наладить общение с соседями, однако 63% опрошенных считают, что в этом нет необходимости из-за "пандемии" и "изоляции". Некоторые говорили о том, что им "хватает общения в соцсети". Часть опрошенных сослались на то, что диалогу с соседями мешает "стеснение", "занятость", "разный возраст", "конфликт", "временное съемное жилье" и другое.