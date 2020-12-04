Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии находится под контролем

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в республике непростой, но находящейся под контролем. Такое заявление глава государства сделал в пятницу на заседании штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области.

"Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем", - цитирует его агентство БелТА.

Ранее в пятницу минские амбулаторно-поликлинические учреждения прекратили прием пациентов в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией и для своевременного оказания помощи пациентам с инфекцией COVID-19. Внесены временные изменения в режим работы городских поликлиник, оказание экстренной травматолого-хирургической помощи будет продолжено. Беременным сократили посещения женских консультаций.