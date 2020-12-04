Путин призвал воспользоваться навыками удаленного обучения, отработанными в пандемию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал и в будущем применять опыт в области удаленного обучения, полученный за время пандемии.

"В непростой период вынужденных ограничений, мы вот совсем недавно это проходили, он еще продолжается в известных формах и рамках, но в этих условиях, связанных с пандемией, технологии, безусловно, помогли и помогают педагогам сохранить непосредственную связь с учениками, со студентами. И, безусловно, в целом [эти технологии] значительно будут расширять и дальше образовательное пространство. Этим опытом мы должны воспользоваться, этими возможностями, и пользоваться должны этим в дальнейшем <…> ", - сказал глава государства в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Также Путин добавил, что пандемия в целом подтолкнула к развитию технологий. "Кстати говоря, то, что было наработано в предыдущие годы, оказалось востребованным. Вот если [бы] не было того, что мы сделали в предыдущие годы, не было бы [и] достаточно успешного перехода в онлайн работы вузов и школ", - добавил глава государства.