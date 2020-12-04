Минпросвещения продолжит знакомить школьников с вопросами образования в 2021 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ запускает проект "Новая образовательная среда", который в следующем году продолжит мероприятия, в рамках которых школьников и родителей, педагогов и всех заинтересованных людей знакомят с актуальными вопросами в сфере образования. Об этом сообщил в пятницу директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения, пресс-секретарь министра просвещения РФ Сергей Шатунов в рамках Всероссийского форума "Современная образовательная среда: настоящее и будущее".

"Министерство просвещения в течение этого года, когда началось удаленное обучение, запустило по средам онлайн-проект, куда мы приглашали специалистов в области образования, учителей, всех тех, кто занят образовательными проблемами, и давали советы, обсуждали различные аспекты того, что происходит сейчас в образовании, не только то, что связано с пандемией, но и в перспективе. Мы предполагаем, что в следующем году продолжим такие наши встречи по средам, где будем все эти вопросы обсуждать", - сообщил он.

По его словам, финалом проекта "Образовательная среда" в 2020 году стал нынешний форум. На нем пройдет серия публичных мероприятий, сессий и мультиплатформенных интерактивов, которые позволят педагогам, родителям и даже самим учащимся высказать свою точку зрения и напрямую подключиться к управленческим решениям в сфере образования.

Форум "Современная образовательная среда: настоящее и будущее" проходит 4-5 декабря в онлайн- и офлайн-форматах.

"Образовательная среда" - еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.