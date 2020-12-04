YouTube вводит новый фильтр для борьбы с оскорбительными комментариями

ТАСС, 4 декабря. Видеохостинг YouTube анонсировал новый фильтр для борьбы с потенциально оскорбительными комментариями. Об этом в четверг сообщила вице-президент YouTube Джоанна Райт.

"Мы будем тестировать новый фильтр в "YouTube Студии" для потенциально неприемлемых и оскорбительных комментариев, которые будут автоматически отправлены на рассмотрение, чтобы авторам не приходилось их читать, если они этого не хотят. Мы также оптимизируем инструменты модерации комментариев, чтобы сделать этот процесс еще проще для авторов", - говорится в пресс-релизе сервиса.

Еще одна новая функция будет предупреждать пользователей в случае, если комментарий, который они собираются опубликовать, может быть оскорбительным для других.

"Кроме того, мы вложились в технологию, которая помогает нашим системам лучше определять и удалять ненавистнические комментарии с учетом темы видео и содержимого комментария", - добавила Райт.

В целях поддержки дискриминируемых сообществ начиная с 2021 года YouTube будет на добровольной основе просить создателей контента сообщать свою гендерную, расовую и этническую принадлежность и сексуальную ориентацию. Это позволит администрации сервиса более подробно исследовать то, насколько популярны среди пользователей видео, созданные представителями той или иной группы населения.