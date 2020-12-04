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Путин поручил кабмину усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах.

"Поручаю правительству принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах. Привлечь к этой работе наши международные математические центры, они у нас замечательные, потенциал очень высокий, ведущие университеты и упоминавшийся уже мною "Сириус", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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