Путин поручил кабмину усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах.

"Поручаю правительству принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах. Привлечь к этой работе наши международные математические центры, они у нас замечательные, потенциал очень высокий, ведущие университеты и упоминавшийся уже мною "Сириус", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).