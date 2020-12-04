В Центральную Россию придут ночные морозы до 16-23 градусов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют усиление ночных морозов до 11-16 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 5-6 декабря. В Воронежской, Рязанской, Костромской областях ожидается до минус 20-23 градусов, сообщили ТАСС в пятницу в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, впервые с начала зимнего сезона в регионе 5-6 декабря ожидаются ночные морозы до 22 градусов, их принесет сибирский антициклон. "В субботу ночью еще до 19 градусов мороза, а на воскресенье и на понедельник уже 22 градуса", - сказала Перова, добавив, что в дневные часы будет до минус 9 градусов.

Ночные морозы до 20-23 градусов в субботу и воскресенье также прогнозируются в Костромской и Рязанской областях. В этих регионах днем столбики термометров покажут около минус 8-13 градусов. "5 декабря переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью - минус 9-14 градусов, местами до минус 18-23, днем - минус 6-11 градусов, местами до минус 14 градусов", - отметили в ЦГМС по Костромской области.

Около минус 11-16 градусов в ночные часы 5 и 6 декабря ожидается во Владимирской области, до минус 11-12 градусов - в Белгородской, Брянской, Ивановской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тверской, Тульской областях. В Орловской и Смоленской областях прогнозируются ночами до минус 7-9 градусов, днем - минус 5-8 градусов.

По данным сайта Гидрометцентра России, 5 и 6 декабря регионы ЦФО будут находиться в зоне повышенного атмосферного давления, сохранится небольшая облачность, существенных осадков не ожидается.