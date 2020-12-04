Адвокат Алёшкин опроверг сообщения о втором отказе Ефремова от его услуг

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Адвокат Андрей Алёшкин опроверг сообщения СМИ о втором отказе осужденного актера Михаила Ефремова от его услуг. Эту информацию подтвердили ТАСС в Невской коллегии адвокатов, в которой Алёшкин занимает должность вице-президента.

"Ни я, ни Невская коллегия адвокатов отказа от меня не получали. В соответствии с законом я обязан осуществлять адвокатские полномочия в отношении клиента до тех пор, пока не получу от него отказ, - сказал ТАСС Алёшкин. - У меня нет задачи каким-либо образом вредить Михаилу Олеговичу".

Адвокат отметил, что если такой отказ будет, то он сразу опубликует эту информацию. "Я убежден, что это влияние семьи на него (на Ефремова - прим. ТАСС) идет", - добавил Алёшкин.

Он также сообщил, что кассационная жалоба на приговор Ефремову уже написана, но будет подана "после выяснения его процессуального статуса".

В Невской коллегии адвокатов подтвердили ТАСС, что не получили никаких обращений от Ефремова. "Ничего не приходило, на данный момент мы первый раз об этом слышим, ничего нам не поступало", - сообщили в коллегии.

Юрист Александр Добровинский, представляющий сторону потерпевших в деле Ефремова, считает, что подобные заявления об отказе от адвокатов - интриги среди близких актера. "На мой взгляд, все это - результат интриг "Ефремовского двора". Но уже очевидно, что кому-то из его близких не очень хочется, чтобы он оказался на свободе", - сказал Добровинский.

Впервые Алёшкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алёшкина, она заподозрила его в сговоре с Добровинским. При этом адвокат предположил, что это позиция не жены актера, а другого его защитника, которому не удалось договориться со стороной потерпевших. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алёшкиным.

Дело Ефремова

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.