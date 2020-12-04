В Росстате заявили, что перепись населения впервые будет использовать Big Data

УРЛУ-АСПАК /Республика Алтай/, 4 декабря. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения впервые будет использовать технологии "больших данных" от операторов мобильной связи. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Росстата Павел Малков.

"В этом году, в этой переписи мы впервые экспериментируем с большими данными, с информацией от операторов мобильной связи. Они помогут нам на основе их данных, на основе геопозиции их абонентов, посчитать количество людей по населенным пунктам, муниципальным районам и городским округам", - отметил глава Росстата.

Малков напомнил, что Росстат не собирает никаких персональных данных в ходе переписи. "Они не попадают в наши базы ни от переписчиков, ни с портала госуслуг", - сказал он. По его словам, Росстат не будет также и сопоставлять собранные данные с данным из других органов власти, потому что в основе принципа переписи - самоопределение гражданина. От респондента для участия в переписи не требуется никаких документов, подтверждающих личность, а переписанные листы заполняются только со слов самого респондента.

Как проходит перепись

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Изначально планировалось, что она состоится в 2020 году. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы. Согласно постановлению правительства РФ, основные мероприятия, связанные с переписью, перенесли на 2021 год. При этом в труднодоступных регионах перепись началась уже в октябре 2020 года.

Как отмечают в Росстате, перенос переписи не отразится на качестве данных и не увеличит стоимость мероприятий. При этом в целом цифровизация позволила сократить расходы на перепись в два раза. Всего на весь срок подготовки и проведения переписи планируется потратить 31 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена на зарплаты переписчиков. Месячная зарплата в этом случае составит 18 тысяч рублей. Общая сумма средств на зарплату и доплаты сотрудникам - около 14 млрд рублей. Еще около 8 млрд рублей - контракт на поставку планшетов и компьютеров для переписи. Технику после переписи планируют использовать еще пять-шесть лет.

Постановление правительства РФ о переносе Всероссийской переписи населения с осени 2020 года на апрель 2021 года было опубликовано ранее на официальном портале правовой информации. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Предварительные итоги переписи будут подведены осенью следующего года, а окончательные итоги планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.