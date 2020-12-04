В море в бухте Севастополя обнаружили нефтяное пятно

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Загрязнение с запахом нефтепродуктов площадью 85 тыс. кв. м обнаружили на поверхности воды в Севастопольской бухте. Об этом сообщается на официальной странице регионального управления Росприроднадзора в Facebook.

"Из Севастопольского морского порта в Росприроднадзор поступила информация о загрязнении Черного моря. Инспекторы службы обследовали акваторию и водоохранную зону: на поверхности воды видны радужные пятна и пленка, присутствует запах нефтепродуктов. В шести точках взяты пробы морской воды. Площадь загрязнения - около 85 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недалеко от нефтяного пятна на одном из причалов компания "Металл Экспорт" производила утилизацию большого противолодочного корабля "Керчь". "По словам начальника участка проведения работ, вода с остатками топлива попала в море. Сейчас сотрудники ведомства рассчитывают ущерб, причиненный акватории Черного моря", - добавили в ведомстве.

БПК "Керчь" был последним кораблем проекта 1134Б/БФ. Ему готовилась роль флагмана Черноморского флота на период ремонта гвардейского ракетного крейсера "Москва", однако пожар в машинном отделении 4 ноября 2014 года, в результате которого была повреждена кормовая часть корабля, изменил его судьбу. В 2015 году комиссия Минобороны приняла решение о выводе "Керчи" из боевого состава флота в резерв. Это был последний БПК, находившийся в составе Черноморского флота.