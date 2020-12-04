Двое сотрудников НТВ задержаны в Турции и перестали выходить на связь

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники программы НТВ "Центральное телевидение" репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин задержаны полицейскими в пригороде Стамбула. Об этом сообщается сообщается в пятницу на сайте телекомпании.

"Утром 3 декабря репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась", - говорится в сообщении.

Как уточнили в НТВ, вечером 3 декабря Петрушко удалось отправить SMS-сообщение с информацией, что их держат в полиции. Более на связь журналисты не выходили. Телекомпания добавила, что находится в контакте с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции.

В МИД РФ сообщили, что посольство России в Анкаре находится в контакте с турецкими властями и проясняет информацию по возможному задержанию журналистов.