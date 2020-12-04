Минобрнауки предупредило вузы о недопустимости выселения студентов из общежитий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Валерий Фальков заявил о недопустимости выселения студентов, которые окончили вуз в прошлом году, но не смогли уехать, из общежитий вузов. Об этом он сообщил на встрече с представителями Ассоциации иностранных студентов и Международного координационного совета выпускников учебных заведений, его слова приводят в Telegram-канале Минобрнауки в пятницу.

"Вузы получили разъяснения о недопустимости выселения студентов из общежитий, в том числе и иностранных граждан. Вузы в индивидуальном порядке помогают студентам, запускают социальные программы, многие обеспечивают их бесплатным питанием", - говорится в ответе главы Минобрнауки РФ на вопрос о возможности иностранным студентам, которые не смогли уехать, проживать в общежитии после окончания вуза.

Кроме того, вузам даны рекомендации, по снижению платы за общежития, выплате стипендий иностранным студентам.

Уточняется, что в 2020-2021 году обучающиеся смогут предоставить оригинал документа об образовании в течение первого года обучения, до 31 августа 2021 года. Студенты также имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану.

Минобрнауки России в апреле 2020 года согласовало доработанный МВД России проект федерального закона, предполагающий установление особого правового режима для иностранных граждан, получающих образование в России. Проект доработанной концепции нового нормативного правового акта в сфере миграции, учитывающий предложения Минобрнауки России, был одобрен на заседании рабочей группы по реализации Концепции миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы 16 ноября 2020 года.

Ранее в Минобрнауки заявляли, что российские университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и испытывают сложности с "удаленкой".