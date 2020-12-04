СЖР назвал незаконной и противоправной акцией задержание в Латвии российских журналистов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) возмущен задержанием российских журналистов в Латвии и требует незамедлительно освободить их. Об этом говорится в распространенном заявлении Союза.

Среди задержанных - бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко, публицист Владимир Линдерман и журналистка Baltnews Алла Березовская.

"Союз журналистов России выражает свое возмущение фактом незаконного задержания российских журналистов в Латвии и требует скорейшего снятия с них всех обвинений, - отмечено в заявлении. - Эта незаконная и противоправная акция не имеет ничего общего с нормами законодательства, но является прямой попыткой продемонстрировать, что применение насилия в отношении российских журналистов и СМИ становится в стране нормой".

СЖР призывает российские и международные общественные и журналистские организации присоединиться к протесту и предпринять все возможные шаги для того, чтобы подобные случаи в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг, не повторялись в будущем.

Служба государственной безопасности Латвии задержала 3 декабря журналистов, сотрудничающих с изданиями Sputnik и Baltnews.