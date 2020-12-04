В Волгоградской области за два года построят новую современную поликлинику для онкобольных

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Современная поликлиника для онкологических больных на 40 посещений в смену будет построена в 2021-2022 годах в Урюпинске Волгоградской области, сообщил в пятницу журналистам глава региона Андрей Бочаров во время рабочей поездки в этот город.

"В 2021 году мы приступаем к возведению в Урюпинске поликлиники, где жители района и близлежащих муниципальных образований с онкозаболеваниями и подозрениями на них будут получать специализированную медицинскую помощь", - сказал губернатор.

В пресс-службе региональной администрации ТАСС уточнили, что новая поликлиника будет построена при Урюпинском филиале областного онкодиспансера. "Планируется, что до конца года будет разработана проектная документация, строительство будет вестись в 2021-2022 годах. На возведение и оснащение, по предварительным данным, направят порядка 100 млн рублей", - рассказала представитель обладминистрации.

По ее словам, в Урюпинске глава региона проинспектировал ход работ по благоустройству, развитию и восстановлению объектов, имеющих историческое и культурное значение, поставил задачи по укреплению системы здравоохранения, созданию дорожной и другой инфраструктуры.

"Сегодня мы продолжаем ряд масштабных работ в Урюпинске, темп набран достойный: планы, которые мы определили и согласовали с жителями, выполняются в соответствии с графиком. Это связано с благоустройством, строительством социальных учреждений, дорожной инфраструктуры, укреплением системы здравоохранения", - отметил Бочаров.

В Урюпинске в настоящее время благоустраивается главная магистраль города протяженностью 1,2 км, комплексный проект рассчитан на два года. В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" здесь создают современную пешеходную зону. Уже модернизирована линия освещения, выложена тротуарная плитка, установлены скамейки, обустроен поливочный водопровод, создана велодорожка. На участке от улицы Малая Песчаная до улицы Гагарина поставят скульптурную композицию "Казак с русалкой", смонтируют горку высотой 12 метров для зимнего досуга - полностью все работы завершат в 2021 году.