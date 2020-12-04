У Елизаветы II осталась всего одна собака после того, как умер дорги по кличке Вулкан

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II осталась всего с одной собакой. Как сообщил в пятницу телеканал Sky News, это произошло после того, как скончался Вулкан, представитель породы дорги, выведенной в Букингемском дворце путем скрещивания королевской корги с таксами.

По информации газеты The Sun, причиной смерти собаки стал "преклонный возраст". Сколько лет было собаке, издание не уточняет. Как пишет в этой связи газета Daily Mail, Вулкану могло быть более 13 лет, что для собак этой породы является значительным возрастом. Свой вывод журналисты издания делают на том основании, что Вулкан стал появляться на фотографиях вместе с монархом с 2007 года.

По информации телеканала, питомец главы британской короны скончался несколько недель назад во время карантина, на котором Елизавета II находится вместе со своим мужем герцогом Эдинбургским Филипом в Виндзорском замке. На территории загородной резиденции монарха под Лондоном животное и будет похоронено. "Ее Величество обожает своих собак и это всегда тяжелый удар, особенно сейчас", - сказал неназванный источник в королевской семье газете Daily Mail.

Таким образом, компанию Ее Величеству продолжает составлять всего одна собака - также дорги по имени Канди. Два года назад, в 2018 году английская королева осталась без своих любимых собак породы вельш-корги пемброк. Последний королевский корги, больной раком 15-летний Уиллоу, был усыплен в Виндзорском замке.

О собаках Ее Величества

Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от своего отца, короля Георга VI (1895-1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки - потомки Сьюзен, которых у нее с момента знаменательного подарка в 1944 году было около 30.

Максимальное число вельш-корги, которыми одновременно владела королева - 13. Однако в 2015 году стало известно о том, что глава государства приняла решение не заводить новых питомцев. Как сообщали тогда британские СМИ, 94-летняя Елизавета II не хочет, чтобы после того, как она умрет, собаки остались без хозяйки.

Как ранее заявили в Букингемском дворце, королева Елизавета II и ее супруг в условиях пандемии коронавируса, "следуя советам экспертов", решили в этом году отметить Рождество в Виндзоре. Это означает, что впервые с 1987 года монарх проведет рождественский период не в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. Примечательно, что до конца 1980-х годов королева традиционно встречала Рождество как раз на территории Виндзорского замка, расположенного примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир.