Путин заявил, что Россия продолжит уделять внимание цифровизации в медицине

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Россия уделяет большое внимание цифровизации здравоохранения и оснащению медицинских учреждений оборудованием с использованием в том числе искусственного интеллекта (ИИ). Эту работу планируется продолжить и в дальнейшем, заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Один из участников мероприятия отметил, что технологии на основе ИИ могут существенно повышать эффективность медицинской диагностики. В последнее время цифровые технологии все активнее применяются в российской медицине, но эти направления требуют развития, сказал он и обратился к президенту с вопросом, будет ли государство поддерживать такие направления.

"Что касается использования КТ-технологии и других современных средств диагностики, я хотел бы отметить, что в нашей стране очень многое сделано за последние годы для того, чтобы оборудовать этими системами большое количество наших лечебных заведений", - сказал Путин. "Конечно, мы этому уделяем внимание и будем это делать дальше", - заверил он.

В то же время российский лидер согласился с тем, что применение искусственного интеллекта помогает повышать качество работы при анализе большого массива информации, в том числе в медицине. "Поэтому любой пациент вне зависимости от должностного положения заинтересован как раз в результатах этих исследований, с тем чтобы специалисты затем, исходя из данных, полученных в результате исследования, могли принять оптимальные методики лечения. В этом все заинтересованы", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к использованию ИИ при постановке диагноза.

Президент обратил внимание на то, что на фоне пандемии наличие такого оборудования "сильно помогает в работе медиков". "Потому что с помощью рентгеновского аппарата, даже очень хорошего, получить необходимые данные для того, чтобы в разрезе посмотреть объемы поражения легких, практически невозможно, - пояснил он. - Или это можно сделать только приблизительно, что не дает возможности нормально не только диагностировать, но и определить то, какие средства, какие препараты и в каком объеме нужно применять для эффективного лечения".

При этом Путин подчеркнул, что цифровизация в медицине важна не только для верной постановки диагноза, но также и для решения бюрократических вопросов. По его словам, в этой области искусственный интеллект также будет очень востребован, в том числе "для того, чтобы избавить людей от стояния в очередях для того, чтобы получить вовремя необходимые лекарственные препараты".

Задачи в цифровизации медицины

Путин также указал на то, что российским властям необходимо будет решить несколько задач в этой сфере. Так, по словам президента, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят с использованием цифровых технологий ставить диагноз, обмениваться медицинской информацией и подтверждать ее, получать необходимые документы, справки, в том числе об инвалидности.

"Это, без всяких сомнений, будет улучшать качество обслуживания людей, оказания им высококвалифицированной медицинской помощи, будет облегчать работу специалистов", - сказал президент России, добавив, что правительство уже готовит проекты соответствующих документов.