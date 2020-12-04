Треть иностранных студентов российских вузов не могут въехать в Россию из-за пандемии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. иностранных студентов обучаются на сегодняшний день в российских вузах, примерно треть из них не могут въехать на территорию России из-за пандемии, сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки РФ со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

"Одной из болевых точек является обучение иностранных студентов, поскольку в российских вузах обучаются сегодня большее 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию", - сообщил Фальков, отметив, что в связи с пандемией система образования оказалась в ситуации, которая требует нестандартных решений.

Пресс-служба отметила, что с проблемными вопросами, которые связаны с организацией образовательного процесса, столкнулись все страны.

"Сложившаяся ситуация не уникальна, во всех странах мира столкнулись сегодня с такими проблемами и решения везде одинаковые, либо полностью закрываются университеты, и студенты переводятся на удаленное обучение, либо университеты продолжают работу в смешанном формате с соблюдением повышенных требований к санитарно-эпидемиологическому контролю", - отметил Фальков.

Поддержка студентов

Министр добавил, что российские вузы организовали удаленное обучение для иностранных студентов, но из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи не всегда удается добиться желаемого результата. Также реализуются дополнительные меры социальной поддержки студентов из-за рубежа.

"В общежитиях, где живут, в том числе иностранные студенты, появились дополнительные рабочие места, качество интернета стало гораздо лучше. Отдельно идет работа с иностранными студентами, которые сегодня находятся за рубежом. Здесь, скорее, совершенствуются технологии обучения, не всегда может быть удается достигнуть того результата, который хотелось, но последовательно эти вопросы так или иначе решаются", - информировал Фальков.

Глава Минобрнауки РФ отметил необходимость совместной работы с представителями ассоциаций иностранных студентов. "Важно, чтобы представители крупнейших ассоциаций иностранных студентов были вовлечены в решение тех проблем, с которыми сталкивается сегодня российское высшее образование, поскольку они объединяют большое число студентов и хорошо представляют, как складывается ситуация в каждой стране", - сообщил Фальков.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что никаких массовых отчислений иностранных студентов, которые не могут въехать на территорию России, из российских вузов нет.