В МИД Турции назвали причину задержания журналистов НТВ

АНКАРА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Журналисты российского телеканала НТВ были задержаны в Стамбуле из-за отсутствия аккредитации. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС источник в МИД Турции.

"Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку", - сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что сотрудники турецкой полиции задержали журналистов недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма".

"Они были задержаны при съемке в окрестностях компании "Байкар Савунма", - сказал собеседник агентства.

В МИД Турции при этом добавили, что не располагают информацией, в какой полицейский участок были доставлены сотрудники НТВ.

В МИД РФ сообщили, что 3 декабря российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что "в последний раз полноценный контакт с ними был в четверг, в ходе которого россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут". Ранее в телекомпании заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле в свою очередь находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию о произошедшем.