Пассажиропоток в метрополитене Петербурга снизился на 40% из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток в метрополитене Санкт-Петербурга снизился на 40% по сравнению с 2019 годом из-за введенных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Пассажиропоток во всем общественном транспорте снизился на 35%, сообщила в пятницу пресс-служба вице-губернатора города Максима Соколова.

"Сегодня городской общественный транспорт перевозит на 35% меньше пассажиров по сравнению с показателями 2019 года. Если сравнивать ежедневное количество пассажиров в метрополитене по отношению к прошлому году, то уменьшение пассажиропотока составляет около 40%", - говорится в сообщении.

В петербургской подземке каждые два часа санитайзерами обрабатывают поручни эскалаторов, кассовые окна, аппараты по продаже и пополнению проездных билетов и входные двери вестибюлей. В целях профилактики распространения коронавируса ежедневно моются специальным раствором жетоны. Для дезинфекции вагонов используется генератор "холодного тумана", который полностью окутывает поверхности состава и проникает в труднодоступные места.

Ежедневно во всех районах Петербурга проводят рейды по выявлению нарушителей масочного режима в пассажирском транспорте, охват в течение дня составляет до 70 городских маршрутов. За два месяца было составлено более 350 актов за несоблюдение санитарных правил при пользовании наземным транспортом и 614 актов - за несоблюдение перчаточно-масочного режима в метро. На пассажиров аэропорта "Пулково" и железнодорожных вокзалов города сотрудники полиции составили более 250 протоколов об административном правонарушении за неиспользование средств индивидуальной защиты.

Сотрудники транспортных предприятий могут отказывать в проезде на общественном транспорте и такси пассажирам без масок. Водители, кондукторы наземного транспорта и таксисты также обязаны использовать средства индивидуальной защиты при исполнении служебных обязанностей.

По последним данным, в Петербурге выявлено 140 674 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 80 441 человек, умерли 5 725. За последние сутки в городе выявили 3 694 случая заражения.