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Пандемия COVID-19

В США за сутки зафиксированы рекордные 217 тыс. случаев заражения коронавирусом

За все время в Соединенных Штатах зарегистрировали более 14,1 млн случаев заражения

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки увеличилось на 217 664 - рекордное за все время пандемии значение, следует из опубликованных в пятницу подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

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По его сведениям, за 24 часа умерли 2 879 пациентов с COVID-19, это меньше зафиксированного в четверг антирекорда в 3 157 летальных исходов, однако больше апрельского максимального значения - тогда за сутки из-за коронавируса в США умерли 2 752 человека.

Согласно подсчетам университета, за все время в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 14,1 млн случаев заражения и 276 325 смертей из-за коронавируса.

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СШАПандемия COVID-19
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