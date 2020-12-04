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"Конечная", "ой" и "Ctrl + Z". Twitter предложил описать 2020 год одним словом

В этом флешмобе решили поучаствовать и аккаунты крупных брендов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Twitter предложил пользователям соцсети описать 2020 год одним словом. Свои реплаи под соответствующим твитом оставили и аккаунты известных компаний.

Так, YouTube описал уходящий год словом Unsubscribe ("отписаться"), предложив тем самым "отказаться от подписки" на 2020 год.

Корпорация Adobe оставила реплай Ctrl + Z (сочетание клавиш для отмены последнего действия), намекнув, что этот год надо "отменить".

Аккаунт LEGO опубликовал в ответ на сообщение Twitter фотографию детали конструктора, подписав ее Ouch ("ой") с эмодзи, изображающим стопу. Таким образом, компания охарактеризовала уходящий год эмоцией от случайного наступления ногой на деталь.

Стриминговый сервис Netflix написал слово Why ("почему").

Аккаунт видеоигры Call of Duty сравнил этот год с ГУЛАГом, написав слово Gulag.

Официальный аккаунт Израиля опубликовал в реплаях слово Viral ("вирусный"), охарактеризовав так 2020 год.

Принял участие во флешмобе и аккаунт Мосгортранса. Он написал латиницей слово "конечная".

 

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