"Конечная", "ой" и "Ctrl + Z". Twitter предложил описать 2020 год одним словом

В этом флешмобе решили поучаствовать и аккаунты крупных брендов

Twitter предложил пользователям соцсети описать 2020 год одним словом. Свои реплаи под соответствующим твитом оставили и аккаунты известных компаний.

2020 in one word — Twitter (@Twitter) December 3, 2020

Так, YouTube описал уходящий год словом Unsubscribe ("отписаться"), предложив тем самым "отказаться от подписки" на 2020 год.

Unsubscribe — YouTube (@YouTube) December 3, 2020

Корпорация Adobe оставила реплай Ctrl + Z (сочетание клавиш для отмены последнего действия), намекнув, что этот год надо "отменить".

Ctrl + Z — Adobe (@Adobe) December 3, 2020

Аккаунт LEGO опубликовал в ответ на сообщение Twitter фотографию детали конструктора, подписав ее Ouch ("ой") с эмодзи, изображающим стопу. Таким образом, компания охарактеризовала уходящий год эмоцией от случайного наступления ногой на деталь.

Стриминговый сервис Netflix написал слово Why ("почему").

Аккаунт видеоигры Call of Duty сравнил этот год с ГУЛАГом, написав слово Gulag.

Gulag — Call of Duty (@CallofDuty) December 3, 2020

Официальный аккаунт Израиля опубликовал в реплаях слово Viral ("вирусный"), охарактеризовав так 2020 год.

Viral. — Israel ישראל (@Israel) December 3, 2020

Принял участие во флешмобе и аккаунт Мосгортранса. Он написал латиницей слово "конечная".