В Пермском крае до 13 декабря продлили запрет на проведение торжеств в ресторанах

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае продлил ограничения на проведение праздничных банкетов и других торжеств в кафе и ресторанах до 13 декабря, сообщается на портале краевого правительства.

"До 13 декабря сохранены ограничения на проведение праздничных банкетов и других торжеств в заведениях общепита, ресторанах и кафе. По-прежнему до особого распоряжения оперштаба запрещено работать ночным клубам (дискотекам), детским развлекательным центрам и иным досуговым заведениям", - сказано в сообщении.

Ранее оперштаб принял решение с 16 ноября на 28 дней ограничить время работы заведений общепита в ночное время (с 01:00 до 06:00). На этот же срок введено дистанционное обучение для учащихся 5-11-х классов, техникумов и колледжей, учреждений дополнительного образования в пяти крупных городах региона. Для жителей старше 65 лет действует режим самоизоляции.

4 декабря в Пермском крае выявили 309 случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных составило 21 900. Более 15,5 тыс. человек выздоровели, на лечении в стационаре находятся свыше 2 тыс. пациентов. Коэффициент распространения болезни составляет 1,02 при норме не более 0,8. С начала пандемии от коронавируса умерли 688 человек, еще 392 - от сопутствующих заболеваний.