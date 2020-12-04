Суд на Украине отменил региональный статус русского языка в Одесской области

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Одесский окружной административный суд отменил решение областного совета депутатов о региональном статусе русского языка в Одесской области. Об этом сообщило в пятницу украинское издание "Общественное".

"Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о региональном языке. С 2012 года этот статус был у русского языка", - сказано в сообщении со ссылкой на общественного деятеля Святослава Литинского. Отмечается, что суд вынес такое решение 3 декабря.

В 2012 году на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом региональных. Документ гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. Русский язык тогда получил статус регионального в 13 из 27 областей. Одним из первых законов, который приняли люди, пришедшие к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году, стал документ об упразднении положений данного закона.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2019 года подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он обязателен для использования органами власти и общественных сфер на всей территории государства. Согласно закону, публичное унижение или пренебрежение украинским языком является основанием для привлечения к юридической ответственности.

С 1 сентября на Украине вступила в силу норма ряда законов в сфере образования, которые обязывают русскоязычные школы перевести обучение на украинский язык. По данным украинского издания "Страна", несмотря на новое законодательство, направленное на тотальную украинизацию русских школ, первые классы в таких заведениях с русским языком обучения в этом году все же были сформированы.