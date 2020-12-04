Вакцинация в регионах и поездки на Кипр. Главное о коронавирусе за 4 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 402 949 случаев заражения, из них новых — 27 403. За сутки умерли 569 человек, за весь период — 42 176.
- Кипр откроет границу для россиян 1 марта, для въезда в страну надо будет сдать два ПЦР-теста: один за 72 часа до прилета, второй — по прибытии.
- Метро и наземный транспорт Петербурга не будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи.
- Все регионы страны подключатся к масштабной вакцинации в конце следующей недели.
- Новая коронавирусная инфекция может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам, сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, главный детский гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.
- Заразилась чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная.
Москва
- Всего зафиксировано 632 057 случаев заражения, из них новых — 6868. Госпитализированы 1300 пациентов.
- Стартует электронная запись на вакцинацию для медиков, работников образования и социальных служб, подробности читайте здесь.
Мир
- Всего зафиксировано более 65,2 млн случаев заражения, умер 1 506 251 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- За неделю из-за коронавируса в мире умерли более 75 тыс. человек — это новый максимум.
- Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию.
- В США за сутки зафиксированы рекордные 217 тыс. случаев заражения.