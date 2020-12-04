В Мурманской области на поддержку семей с детьми в этом году направили более 6 млрд рублей

МУРМАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Более 6 млрд рублей направили на социальную поддержку семей с детьми в Мурманской области в этом году. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году на социальную поддержку семей в Мурманской области выделено более 6 млрд рублей. 56% от этой суммы - средства областного бюджета. Региональное министерство труда и социального развития предоставляет 20 видов социальной поддержки: 7 за счет федерального бюджета и 13 за счет регионального", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 1 июля в Мурманской области семьи начали получать ежемесячную выплату на каждого ребенка от трех до семи лет в размере 8 596,5 рублей, на конец ноября этот вид поддержки получили 9 353 семьи на 11 370 детей.

Ранее сообщалось, что более восьми тысяч семей в Мурманской области получили поддержку при рождении детей на общую сумму около 1,2 млрд рублей по национальному проекту "Демография" и региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Мурманской области". Размер выплаты - 17 193 рубля в месяц, она предоставляется семьям в связи с рождением малыша, если среднедушевой доход семьи в этом году не превышает 35 682 рублей.