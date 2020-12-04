Прививку от коронавируса в Кировской области будут делать в 12 пунктах

КИРОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области организуют 12 пунктов для проведения вакцинации населения от коронавируса. Запись желающих сделать прививку начнется с понедельника, сообщается в пятницу на сайте правительства области.

"По поручению президента страны Владимира Путина на следующей неделе начнется массовая добровольная вакцинация населения от COVID-19, Кировская область готова к вакцинации от COVID-19, предварительно записаться на прививку можно с 7 декабря по единому телефону 122. Как отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, при поступлении вакцины с соблюдением всех требований к транспортировке она будет направлена в уполномоченную фармацевтическую организацию "Аптечный склад" и далее распределена по 12 точкам для вакцинации: три в городе Кирове, девять - в районах области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, первыми прививки получат медицинские и социальные работники, педагоги и другие категории граждан из групп риска, а далее те, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей. Власти рассматривают возможность централизованной доставки граждан для вакцинации из районов области на спецтранспорте в поликлиники межрайонных центров Кировской области.

Как пояснил Черняев, оператор службы "122" произведет запись на вакцинацию, определит территориальное прикрепление и очередность, запишет необходимые данные и контактный телефон. После этого гражданина вызовут на вакцинацию.

По состоянию на 4 декабря в Кировской области выявлены 255 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 4 118 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 12 220 пациентов.