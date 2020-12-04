Голикова заявила о нехватке 26 онкопрепаратов в России в последние месяцы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Нехватка 26 онкологических препаратов отмечается в России в последние месяцы. Об этом в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства.

"В последние месяцы был установлен <...> недостаток отдельных лекарственных средств в обороте. Таких онкопрепаратов мы насчитали 26", - сказала она.

По ее словам, объем производства и импорта ряда препаратов для лечения онкологических заболеваний будет увеличен в 2021 году. "По решению рабочей группы, каждым производителем препаратов представлены объемы производства до конца года и на следующий год. То же самое сделано и в отношении иностранных препаратов. Там, где объемов производства и ввода в гражданский оборот было недостаточно, чтобы удовлетворить потребность, министерством промышленности и торговли проведены переговоры с иностранными производителями и поставщиками лекарственных средств. Благодаря этому будет увеличен объем производства <…> "Аспарагиназы", "Даунорубицина", будет увеличен ввоз в Россию "Бусульфана", "Кладрибина", "Митоксантрона", - сказала Голикова.

Ранее Благотворительный фонд Константина Хабенского вместе с другими профильными организациями направил открытое письмо на имя Владимира Путина с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарств для пациентов с онкозаболеваниями. Авторы ссылаются на результаты опроса представителей лечебных учреждений 80% регионов страны, проведенного ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии", согласно которым, в РФ критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов.

По данным составителей обращения, "Винкристина" и "Этопозида" нет в больницах Брянской, Свердловской, Волгоградской, Мурманской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Тюменской, Челябинской, Калининградской, Ростовской областей, Алтайского и Хабаровского краев.

К участию в программе модернизации первичного звена здравоохранения в России подключились 3 тыс. медицинских организаций, заявила вице-премьер.