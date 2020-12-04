Метро и наземный транспорт Петербурга не будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Традиционные ночные рейсы наземного транспорта и метрополитена Санкт-Петербурга в новогоднюю и рождественскую ночи в этом году отменят из-за пандемии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Работа общественного пассажирского транспорта с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 и в ночь с 6 на 7 января 2021 года будет организована в соответствии со штатным режимом работы без организации дополнительного транспортного обслуживания в ночное время", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, работа общественного транспорта в новогоднюю ночь не продлевается из-за действующих в городе ограничений на массовые мероприятия.

Согласно постановлению, подписанному 2 декабря губернатором города Александром Бегловым, с 30 декабря по 10 января в Петербурге полностью вводится запрет на посещение музеев, театров, концертов и зоопарка, также в этот период запрещено проводить автобусные экскурсионные и туристические поездки. Будут запрещены и любые мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. Кроме того, с 30 декабря по 3 января полностью прекратят работу городские кафе и рестораны.

По последним данным, в Петербурге выявили 140 674 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 80 441 человек, умерли 5 725. За последние сутки в городе выявили 3 694 случая заражения.