Запрет на проведение мероприятий и ограничения для пожилых россиян введены в 81 регионе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Запрет на проведение развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания ночью, а также ограничительные мероприятия для пожилых и граждан с хроническими мероприятиями введены в 81 регионе России. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства.

"В 81 регионе введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время. Также в 81 [регионе] введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями", - сказала она.

Голикова также напомнила о необходимости соблюдать все противоэпидемические меры, которые предписаны Роспотребнадзором. "Еще раз повторю, что на сегодняшний день во всех регионах страны введен масочный режим и усилен режим дезинфекции в местах массового пребывания граждан, в том числе в общественном транспорте", - добавила она.

Уровень заболеваемости

Вице-премьер заявила, что в России за сутки выявили 18,66 случая заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей. По словам Голиковой, среднесуточный показатель заболеваемости в разных регионах России за последнюю неделю составлял от 2,1 до 69,4 на 100 тыс. Наибольшие показатели - в Республике Татарстан, в Республике Карелия и в Санкт-Петербурге.

Заболеваемость коронавирусом за последние сутки в Карелии и Санкт-Петербурге вдвое превышает общероссийский показатель, сообщила вице-премьер. "За последние 7 дней разброс среднесуточного показателя заболеваемости по регионам страны наблюдался от 2,1 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 63 на 100 тыс. населения в Республике Карелия и 69,4 случаев на 100 тыс. населения в городе Санкт-Петербург. При этом я хочу сказать, что и за последние сутки заболеваемость в Республике Карелия и Санкт-Петербурге превышает средний российский показатель более чем в два раза", - сказала она.

Как ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, на Москву и Санкт-Петербург приходится порядка 40% от ежесуточного регистрируемого количества вновь выявленных пациентов.

Вице-премьер заявила, что ситуация с коронавирусом в России позволяет с осторожностью говорить о замедлении темпов его распространения. По ее словам, количество российских регионов, где сегодня наблюдается замедление распространения коронавируса, возросло с 50 до 61. "По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или [отмечена] некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61", - сообщила Голикова.

Вместе с тем, число регионов, в которых продолжается рост заболевания, снизилось с 33 до 23, добавила она.

Вице-премьер отметила, что практически все регионы России заключили большую часть контрактов на противоэпидемические мероприятия, а 100% контрактов заключил 21 регион.

Состояние коечного фонда

Около 76% больничных коек для пациентов с коронавирусом занято сейчас в России, сообщила Голикова. "На утро вчерашнего дня было занято 75,9% коечного фонда, это средний показатель в стране, и, соответственно, 24,1% - это средний свободный коечный фонд. Наибольшая загрузка коечного фонда - более 90% - сегодня наблюдается в четырех регионах: это город Санкт-Петербург, Смоленская и Орловская области, город Севастополь", - сказала она.

Голикова заявила, что амбулаторное лечение пациента с коронавирусом необходимо начинать в день его обращения к врачу, даже без результатов теста. "Министерство здравоохранения и Росздравнадзор направили в регионы соответствующие методические рекомендации, в которых обращено внимание на необходимость начинать терапию в амбулаторных условиях в первый день обращения за медицинской помощью всем больным, у которых либо подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции, либо пациентам с подозрением и вероятным случаем COVID-19, характерными симптомами, не дожидаясь результатов лабораторных исследований, которые подтверждают диагноз", - сказала Голикова.