Запрет на работу Ледового дворца из-за концерта Басты в Петербурге прекратил свое действие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Наложенный Роспотребнадзором запрет на работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге, который был оштрафован судом на 480 тыс. рублей из-за концерта рэпера Басты с нарушением противоэпидемиологических норм в период пандемии коронавируса, прекратил свое действие. Об этом говорится в разъяснениях, которые опубликовала объединенная пресс-служба судов Петербурга после постановления о штрафе.

"Запрет деятельности ОАО "Дворец спорта" [администрация Ледового дворца], вынесенный Роспотребнадзором, прекращает свое действие с 4 декабря с 11:00 мск, то есть с момента вынесения судебного решения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после составления протокола Роспотребнадзор приостановил деятельность комплекса, однако в нем было допущено нарушение. "[Был составлен] протокол о временном запрете деятельности в отношении ОАО на срок до рассмотрения дела судом. В этом же протоколе указано, что проведение массовых мероприятий приостанавливается до 15 января. Указание даты неправомерно и нарушает требования ст. 27.16 КоАП РФ ("Временный запрет деятельности")", - отметили в пресс-службе.

В пятницу Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тыс. рублей администрацию Ледового дворца после концерта рэпера Басты. На суде администрация Ледового дворца признала вину частично. Представители Роспотребнадзора в качестве наказания просили закрыть площадку до 15 января 2021 года, однако суд решил не закрывать Ледовый дворец.

Разбирательство в суде прошло после того, как глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего 27 ноября концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. Она отметила, что на концерте собралось "недопустимо большое количество людей", ведомством был вынесен протокол о приостановлении работы площадки, на которой он проходил.

Согласно поступившим в Невский районный суд материалам Роспотребнадзора, на концерте Басты в Ледовом дворце зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию, организаторы не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты, "что привело к созданию толпы". Сам Вакуленко в видеообращении в социальных сетях заявлял, что противоэпидемиологические меры на концерте соблюдались, а зрителям на входе выдавали средства защиты.