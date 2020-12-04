Более 80 тыс. человек посмотрели лекции ученых на форуме "Наука будущего - наука молодых"

ТАСС, 4 декабря. Более 80 тыс. человек смотрели онлайн-трансляции лекций ученых с мировыми именами на форуме "Наука будущего - наука молодых", который прошел с 30 ноября по 3 декабря под эгидой Минобрнауки России на площадке Московского авиационного института. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель дирекции форума Ирина Короткова.

"За эти четыре дня лекции ведущих мировых ученых посмотрели в интернете более 80 тыс. человек. Перед слушателями выступили, в частности, лауреат Нобелевской премии в области химии Жан-Пьер Соваж, нобелевский лауреат по физике Жерар Муру, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований Юрий Оганесян, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин, профессор медицины Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев", - сказала Корокова.

На форуме также состоялась встреча министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с учеными - участниками программы мегагрантов. Благодаря этой программе в течение десяти лет под руководством ведущих ученых из 32 стран, включая Россию, создано более 270 лабораторий на базе свыше ста научных и образовательных учреждений.

Кроме того, в рамках форума были определены победители конкурса научно-исследовательских работ. В нем приняли участие более 1,3 тыс. студентов и аспирантов почти из 200 российских вузов, победителями стали 25 человек из 18 из университетов. Конкурс проходил несколько месяцев по семи приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития России, в частности, по цифровым технологиям, экологии и энергетике, медицине и фармацевтике.