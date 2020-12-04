Все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Все регионы России подключатся к масштабной вакцинации от коронавируса в конце следующей недели. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Хочу сказать, что вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны", - сказала она в ходе брифинга в доме правительства по ситуации с распространением коронавируса.

Почти 170 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" были направлены в гражданский оборот в России к декабрю, отметила Голикова. "На 1 декабря 2020 года в гражданский оборот введено 168 тыс. доз вакцины "Спутник V", - сказала она.

24 ноября Голикова сообщала, что в оборот выпущено более 117 тыс. доз препарата.