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Пандемия COVID-19
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Все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели

Вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что в гражданский оборот в России по состоянию на 1 декабря направили 168 тыс. доз вакцины "Спутник V"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Все регионы России подключатся к масштабной вакцинации от коронавируса в конце следующей недели. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Хочу сказать, что вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны", - сказала она в ходе брифинга в доме правительства по ситуации с распространением коронавируса.

Почти 170 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" были направлены в гражданский оборот в России к декабрю, отметила Голикова. "На 1 декабря 2020 года в гражданский оборот введено 168 тыс. доз вакцины "Спутник V", - сказала она.

24 ноября Голикова сообщала, что в оборот выпущено более 117 тыс. доз препарата.

Теги
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