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Одна из старейших жительниц Петербурга умерла в возрасте 108 лет

В администрации Невского района города сообщили, что пока не располагают информацией о причине смерти ветерана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Одна из старейших жительниц Санкт-Петербурга Клавдия Селюженок умерла на 109-м году жизни, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации Невского района города.

"В ноябре Клавдии Павловне исполнилось 108 лет. Она умерла 2 декабря дома. Информации о причине смерти пока что нет", - сказала собеседница агентства.

Клавдия Селюженок - ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью "За оборону Ленинграда". Большую часть трудового стажа отработала на заводе "Арсенал".

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