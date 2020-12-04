Одна из старейших жительниц Петербурга умерла в возрасте 108 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Одна из старейших жительниц Санкт-Петербурга Клавдия Селюженок умерла на 109-м году жизни, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации Невского района города.

"В ноябре Клавдии Павловне исполнилось 108 лет. Она умерла 2 декабря дома. Информации о причине смерти пока что нет", - сказала собеседница агентства.

Клавдия Селюженок - ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью "За оборону Ленинграда". Большую часть трудового стажа отработала на заводе "Арсенал".