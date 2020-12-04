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Пандемия COVID-19
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"Спутник V" может стать частью международного портфеля вакцин от COVID-19

Ожидается, что иностранные регуляторы дадут разрешение на применение российской вакцины уже в декабре-январе, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
© Виталий Невар/ТАСС

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. "Спутник V" может стать частью международного портфеля вакцин от COVID-19, которые будут применяться в разных странах мира. Об этом заявил в пятницу в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В ходе клинических испытаний, в которых принимали участие 20 тыс. человек, вакцина показала свою безопасность и высокую эффективность. Мы уверены, что она представляет собой одно из очень хороших решений [проблемы коронавируса] и может стать частью портфеля вакцин, которые необходимы миру", - отметил Дмитриев.

По его словам, ожидается, что иностранные регуляторы дадут разрешение на применение российской вакцины уже в декабре-январе.

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