Псковские власти продлили ограничения по коронавирусу до 15 января

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса до 15 января 2021 года, до этой даты продлена и обязательная самоизоляция для пожилых граждан, сообщила в пятницу первый заместитель руководителя аппарата администрации области - начальник правового управления Наталья Волкова на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по Псковской области, в указ губернатора внести следующие изменения. Ограничительные мероприятия (карантин) продлить до 15 января 2021 года. Соответственно, до 15 января продлевается режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Работающим гражданам, указанной категории, которые не находятся в оплачиваемом отпуске или не переведены на дистанционный режим работы, устанавливаются периоды для оформления больничных листов", - сказала Волкова.

Власти также разрешили детским садам и школам проведение новогодних утренников, но при соблюдении условий.

"Такие мероприятия должны проводиться исключительно для детей одной группы или одного класса без участия детей из других групп и классов. Без участия родителей, без приглашенных Дедов Морозов, Снегурочек и иных аниматоров. Елки не могут проводиться в помещениях сторонних организаций, должны проводиться в помещениях детского сада или школы, или на открытом воздухе", - сказала Волкова. Кроме того, власти региона обязали граждан носить маски на территориях рынков, ярмарок и торгово-развлекательных центров.

В регионе выявлено 13 298 случаев заражения коронавирусом, 6 973 заразившихся выздоровели, 75 пациентов умерли. Накануне в Псковской области общее число заразившихся за время пандемии превысило 13 тыс. человек. Власти области из-за угрозы распространения инфекции перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых, а также запретили проводить массовые мероприятия. Кроме того, по мнению властей, празднование Нового года в регионе должно пройти без массовых мероприятий.