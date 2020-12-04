Голикова заявила, что Россия никогда не скрывала данных по смертности из-за коронавируса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не скрывает данные по смертности из-за коронавируса. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства.

"Могу четко сказать, что мы никогда не скрывали данных по смертности", - сказала Голикова.

По ее словам, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и Росстат предоставляют достоверные данные о смертности из-за COVID-19 в России. "И весной, и сейчас отдельные иностранные уважаемые средства массовой информации, которые работают на территории Российской Федерации, утверждают, что статистика выявляемости и смертности в Российской Федерации недостоверна. Что российские официальные органы, включая оперативный штаб, который я возглавляю, Росстат, органы ЗАГС публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные. Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными", - сказала она.