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Голикова заявила, что жителям некоторых регионов РФ приходится дольше суток ждать врача

Вице-премьер России призвала глав всех субъектов федерации обратить внимание на эту проблему

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Жителям Костромской области, Краснодарского, Пермского краев и Хакасии приходится ждать врача дольше суток. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в Доме правительства.

"В ряде регионов, к сожалению, по-прежнему встречаются случаи ожидания врача более суток. Это Костромская область, Краснодарский и Пермский края, Республика Хакасия. Я хочу воспользоваться сегодняшним брифингом и еще раз обратить внимание всех регионов, не только тех, которые я назвала, на необходимость организации этой работы", - сказала вице-премьер.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКраснодарский крайХакасияПермский крайКостромская область
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