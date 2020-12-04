Более 3 тыс. медорганизаций подключились к программе модернизации первичного звена

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Все субъекты России уже разработали свои программы по модернизации первичного звена здравоохранения, начало которого запланировано на 1 января 2021 года. Более 3 тысяч медицинских организаций уже подключились к данной программе, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства.

"На сегодняшний день региональные программы разработаны всеми субъектами <...>. В настоящее время к участию в мероприятиях по модернизации <...> первичного звена здравоохранения заявлено 3003 медицинские организации. Все программы сейчас рассмотрены рабочей группой межведомственной, которая работает при правительстве РФ. По итогам всем регионам высказаны замечания, над которыми они сейчас работают. В числе этих замечаний конкретизация по каждому субъекту мероприятий, которые связаны с доступностью первичного звена", - сказала она.

По словам Голиковой, доработанные программы уже на следующей неделе должны поступить в правительство РФ и рассмотрены на заседании проектного комитета по здравоохранению, прежде чем о них будет доложено председателю правительства и президенту.

"Мы рассчитываем, что уже в середине декабря программы будут одобрены, утверждены после этого субъектами и с 1 января регионы приступят к их реализации", - добавила вице-премьер. Она также отметила, что на реализацию модернизации первичного звена, которая будет происходить около 5 лет, из федерального бюджета планируется выделить 500 млрд рублей и еще не менее 50 млрд рублей из региональных бюджетов. "Заявленный объем даже превышает те цифры, которые я сейчас озвучила, мы его оцениваем в сумме порядка 809 млрд рублей", - сказала она.

"Пандемия внесла свои коррективы в те подходы, которые регионы страны выбрали при разработке этих программ - речь идет об оптимальных схемах размещения объектов здравоохранения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь <...>, маршрутизация пациентов в соответствии порядками оказания медицинской помощи", - добавила Голикова, отметив, что особенное внимание также уделяется кадровому вопросу.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.