Власти Смоленской области запретили проведение массовых новогодних мероприятий

ТАСС, 4 декабря. Губернатор Смоленской области Алексей Островский в пятницу внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, запретив проведение развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), предприятиях общепита, массовых мероприятий у новогодних елок. Масочный режим введен в парках культуры и отдыха, открытых рынках, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"Приостанавливается (дополнительно к ранее введенным ограничительным мерам) проведение развлекательных мероприятий и оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров, функционирование караоке, танцевальных площадок, дискотек", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Также приостановлено проведение тематических вечеринок и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания, гостиницах. Запрещается посещение открытых катков и хоккейных площадок, проведение массовых мероприятий любого вида вокруг или в непосредственной близости новогодних елок. "Дополнительно вводится масочный режим в местах массового посещения граждан с неконтролируемым входом, в том числе парках культуры и отдыха (в выходные и праздничные дни), на открытых рынках", - отметили в пресс-службе.

До 24 декабря продлена выплата пособий по больничным листам работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции, добавили в пресс-службе.

По данным на 4 декабря, в регионе выявлено 12 886 случаев заражения коронавирусом, в том числе 146 новых. С начала пандемии выздоровели 9 339 человек, 284 пациента умерли.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в регионе 18 марта, область находится на третьем этапе снятия ограничений. Разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры, открыты гостиницы, санатории, дома отдыха, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте, а также режим максимальной самоизоляции жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и развлекательных заведений в ночное время.