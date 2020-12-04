В ВОЗ назвали условия для возвращения к нормальной жизни после пандемии

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса позволят прийти к "новой нормальности" только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией. Об этом заявил в пятницу директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

"Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже предпринимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать - вакцинация не означает искоренения COVID-19, - отметил он. - Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи".

"Но если мы сможем остановить смертность, снять нагрузку с систем здравоохранения, контролировать динамику передачи, тогда наша экономика, наше общество сможет вернуться к тому, что мы называем нормой или, по крайней мере, прийти к "новой нормальности", - сказал Райан. - Для этого потребуются значительные усилия".

Он подчеркнул, что мир все еще находится в очень опасной и сложной ситуации. "Каждую неделю появляется 4 млн новых случаев заболевания, - отметил он. - Некоторые регионы все еще находятся в наиболее высокой фазе передачи, в особенности Северная Америка и Европа". "Эта эпидемиологическая ситуация не была стабилизирована. Я хочу ясно дать понять - она не стабилизирована", - добавил представитель ВОЗ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 65,2 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Встреча высокого уровня проводится по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева.