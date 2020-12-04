Медведев: обвинять Россию в распространении дезинформации о коронавирусе за гранью логики

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал обвинения в адрес РФ в распространении дезинформации о коронавирусе дурацкими заявлениями за гранью логики и здравого смысла.

"Обратил внимание на опубликованный 3 декабря Еврокомиссией программный документ под названием "Европейский план действий по демократии". Оказывается, главная угроза демократии ЕС - "дезинформация", которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса. Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла. И даже за гранью добра и зла", - написал Медведев в пятницу на своей странице в Facebook.

По его мнению, очевидна безнравственность таких обвинений с учетом трагических последствий глобальной пандемии, затронувшей судьбы десятков миллионов людей на всей планете.

"Наша страна, в отличие от тех, кто любит пугать несуществующей угрозой из России, делами доказала готовность плечом к плечу сражаться с опасной болезнью", - отметил Медведев. Он напомнил, что созданные российскими иммунологами вакцины от коронавируса открыты для использования.

Также замглавы Совбеза выразил сожаление, что вместо объединения усилий в борьбе с угрозой человечеству в ЕС развернули новую атаку против России. "По сути, создали информационный фон для введения цензуры и незаконных ограничений против неугодных журналистов. Поведение Евросоюза, раз за разом пытающегося списать внутренние проблемы на "происки внешних врагов", подрывает имидж ЕС. Вряд ли в таких условиях возможен продуктивный диалог с нашими европейскими соседями", - заключил Медведев.