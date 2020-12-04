Команда Байдена не планирует общенациональный локдаун в связи с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Избранный президентом США Джозеф Байден не планирует вводить общенациональный локдаун в связи с пандемией и считает, что этот вопрос могут решать власти на местном уровне. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на члена переходной команды Байдена Селин Граундер.

"Предложения о введении локдауна не выдвигаются, по крайней мере со стороны команды Байдена, - отметила она. - Мы считаем, что ограничительные меры могут усиливаться или ослабляться с учетом эпидемиологической обстановки на местах".

По ее словам, "сейчас есть информация о ситуации с распространением коронавируса по отдельным районам и о том, где именно коронавирус распространяется быстрее всего". "Гораздо более вероятно его распространение в помещениях ресторанов и финес-центров, чем в школах", - пояснила она, подчеркнув при этом, что занятия в учебных заведениях должны продолжаться и их необходимо снабдить достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 14,1 млн случаев заражения, умерли 276,5 тыс. человек, в том числе в штате Нью-Йорк - 34,7 тыс., в штате Техас - 22,5 тыс., в штате Калифорния - 19,5 тыс. и в штате Флорида - 18,8 тыс.