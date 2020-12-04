Учащимся старших классов в Самарской области продлили дистанционное обучение

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Ученики 6-11 классов Самарской области продолжат учиться в удаленном формате до 20 декабря, это предусмотрено постановлением главы региона Дмитрия Азарова от 4 декабря. До этого режим дистанционного обучения для старшеклассников действовал до 6 декабря.

Ученики 6-11 классов учатся удаленно с 6 ноября. При этом школьники 1-4 классов продолжают обучение в очном формате.

Областные власти также продлили запрет детям посещать торговые центры, в том числе фудкорты, без родителей. Ограничение будет действовать до 20 декабря.

По данным регионального оперштаба, на 4 декабря в регионе зафиксировано 23 399 случаев коронавируса. Медики вылечили 21 047 пациентов, умерли 439. В регионе введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Предприятия общепита и клубы могут работать только при загрузке менее 50%. В ЗАГСах ограничили число присутствующих на свадебной церемонии. Власти рекомендовали работодателям перевести беременных на удаленный формат работы.