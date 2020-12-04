ВОЗ обеспокоена настроениями в мире в отношении быстрого завершения пандемии

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что новости о продвижении в разработке вакцин от коронавируса вызывают в мире ощущение быстрого завершения пандемии. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Прогресс в вакцинах всех нас воодушевляет, и сейчас мы начинаем видеть свет в конце туннеля", - сказал он. "Тем не менее ВОЗ озабочена растущим ощущением того, что пандемия COVID-19 завершилась", - отметил гендиректор. Глава ВОЗ напомнил, что во многих районах наблюдается очень высокая скорость передача нового коронавируса, "которая оказывает огромное давление на больницы, отделения интенсивной терапии и работников здравоохранения".