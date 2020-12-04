Представитель ВОЗ признал, что мир был не готов к пандемии коронавируса

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что страны мира вложили недостаточно средств в создание системы профилактики распространения подобных заболеваний. Об этом заявил в пятницу директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что пандемия сподвигла мир "на наибольшие совместные усилия за всю человеческую историю", однако признал, что она обнажила и ряд проблем. "Мы не были готовы к тому, чтобы справиться с таким кризисом, мы недостаточно инвестировали в подготовку к подобному кризису, - сказал он. - Я надеюсь, мы все усвоим этот урок и увеличим инвестирование в эту область".

"Мы не можем просто забыть обо всем, что произошло, скрыться от неприятной правды, которая продемонстрировала неравенство и аспекты, касающиеся нарушения прав человека, - добавил Райан. - Мы считаем, что нам нужно двигаться к социальной справедливости и справедливости в доступе к здравоохранению".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 65,2 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.