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Пандемия COVID-19

Бахрейн выдал разрешение на использование вакцины Pfizer и Biontech

Он стал второй страной после Великобритании, которая выдала разрешение на применение этой вакцины

ТАСС, 4 декабря. Власти Бахрейна выдали в пятницу экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской Biontech. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы медицинского регулятора страны.

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"Одобрение вакцины Pfizer/Biontech станет еще одной важной мерой в борьбе королевства с коронавирусом", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Бахрейн стал второй страной после Великобритании, которая выдала разрешение на применение этой вакцины.

Reuters отмечает, что в ноябре Бахрейн также одобрил использование вакцины китайской компании Sinopharm для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией.

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